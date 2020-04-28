مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة هامة للمصريين

28 أبريل 2020 - 10:30 م

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، رسالة للشعب المصري في ظل أزمة وباء كورونا.



وقال «تاج الدين»، خلال استضافته اليوم الثلاثاء، على إذاعة القاهرة الكبرى، ببرنامج «مسئول و100 مليون»، تقديم الإعلامية شيرين الدسوقي، إن أزمة كورونا تمس جميع الشعب المصري ولدينا وباء عالمي، ولكن بفضل الله أعداد الإصابات لازالت آمنة.



وتابع أن العدوى تنتقل من شخص مصاب لشخص آخر، وفي المتوسط الشخص المصاب بكورونا يعدي من 3 إلى 4 أشخاص، ولذا تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من الحركة وارتداء الكمامات والماسكات في الأماكن العامة والالتزام بعدم التكدس والالتزام بالجلوس في المنزل عندما لا تكون هناك حاجة للخروج؛ وكل هذه عوامل مهمة تساعد في الحد من انتشار المرض.



وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب التكاتف وتنفيذ الإجراءات الوقائية، والدولة تقوم بدور كبير للغاية خلال الأزمة، مشددا على أهمية النظافة الشخصية مثل غسيل الأيدي بالماء والصابون عن اللمس، وغسل الوجه، وعدم الخروج في تيارات الهواء واستخدام المناديل عند العطس.



ولفت إلى أن الخطورة تكمن في نقل الشخص المصاب للعدوى إلى والده أو والدته أو جده أو جدته وأخوته، مشددا على أهمية أن يساعد المواطن الدولة لتجاوز هذا الوباء.

