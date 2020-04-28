مصر تتخطى حاجز الخمسة آلاف إصابة بكورونا

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سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، ليصل إجمالي الإصابات في أنحاء الجمهورية منذ تضرر الدولة من الفيروس إلى 5042 حالة.

فيما أعلنت الوزارة أيضًا، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، بالوباء المنتشر، ليصل إجمالي ضحايا كورونا في مصر إلى و359 حالة.

وأتم 68 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا، شفائهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

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