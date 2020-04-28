  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هيا الشعيبي

اتهام فنانة شهيرة بسرقة التبرعات.. وترد بالفيديو

زعيم كوريا الشمالية، "كيم جونج أون"

قصة «قطار المتعة» لزعيم كوريا الشمالية ( تفاصيل مثيرة)

وزيرة الصحة

العدد في تزايد.. الصحة تعلن حصيلة كورونا آخر 24 ساعة

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

دولتان عربيتان مهددتان بالجوع بسبب كورونا

السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ20 ألف

هكذا ينجو أحمد حلمي من مقالب رامز جلال

ظهور مفاجئ لزوجة رامز جلال التي يخفيها عن الإعلام

أرشيفية

بارقة أمل.. نجاح لقاح كورونا على القرود يمهد لتجربته على البشر

تيد سميث

اعتزال حارس مرمى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

كورونا

فيروس كورونا.. الإصابات تتخطى 3 مليون عالميًا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الوباء ابتلاء من الله وفرصة للبشر ليعودوا لخالقهم

الصحة العالمية:

دولتان عربيتان مهددتان بالجوع بسبب كورونا

آخر الأخبار

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تثير ضجة في الطائرة بسبب كورونا

#

وقف اعتناق الإسلام في دولة عربية بسبب "كورونا"

#

رئيس البرلمان الأوروبي يعزل نفسه بسبب كورونا

#

الشرطة الأمريكية للمجرمين: ابقوا في منازلكم بسبب كورونا

الجوع

الصحة العالمية

كورونا

دولة عربية

 

حذّرت الأمم المتحدة من أن تفشي "كوفيد-19"، يهدد بإلحاق أضرار واسعة بدول شرق إفريقيا، حيث قد يزداد انعدام الأمن الغذائي بأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر فقط، حسب ما أفادت "فرانس 24" اليوم الثلاثاء.

وبيّنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز، أن تقديرات الهيئة الأممية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يفتقرون للأمن الغذائي في المنطقة سيرتفع على الأرجح إلى 34 أو حتى 43 مليوناً في الأشهر الثلاثة المقبلة؛ جرّاء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لـ"كوفيد-19".

وأضافت أنه في أسوأ الحالات سيزداد انعدام الأمن الغذائي بأكثر من الضعف، وأن نحو نصف عدد الأشخاص البالغ 43 مليوناً الذين أشارت إليهم التوقعات سيعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة؛ لتكثيف عملياته في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.

ويقدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن نحو 20 مليون شخص يفتقرون حالياً إلى إمدادات غذائية آمنة، ويتوزّع هؤلاء على تسع دول في المنطقة هي: بوروندي، وجيبوتي، وإثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وأوغندا.

وسجّلت هذه الدول عدداً قليلاً من الإصابات (بالمئات أو العشرات) بـ"كوفيد-19" مقارنة بباقي أنحاء العالم، لكن نظراً لاقتصاداتها الهشة بمعظمها وبنيتها التحتية الصحية الضعيفة، تعد هذه الدول أكثر عرضة لتداعيات الأزمة المتفاقمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «أياما معدودات» حملة أزهرية جديدة في رمضان
» كورونا يجبر فرنسا على إلغاء الدوري هذا الموسم
» السعودية تدشن تقنية التعقيم الآلي بالحرمين الشريفين
» وفاة مايكل روبنسون نجم ليفربول الإنجليزي
» تحذير من الأمم المتحدة بشأن تفشي كورونا بدولة عربية دون اكتشافه
» الإفتاء تجيب: ما حكم نقل الدم في رمضان؟
» 152 إصابة جديدة في الكويت بينهم 14 مصريا
» سعودي شهير.. ضحية رامز مجنون رسمي اليوم
» كشف هوية فتاة بعد مقتلها بـ 40 عاما
» مسئول سوداني عن بث أذان المغرب قبل موعده: أنا شخصيا فطرت
» الأزهر: آية قرآنية تمنع الطلاق وخراب البيوت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية