في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شمس الكويتية الحقيقي

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شمس الكويتية

عيد ميلاد

عمر

يحل اليوم الثلاثاء 28 أبريل، عيد ميلاد الفنانة شمس أو كما تعرف بلقب شمس الكويتية واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي بعيد ميلادها 40.

هي مغنية كويتية سعودية الأصل، وجنسيتها الحالية من دولة سانت كيتس ونيفيس.

بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع "شركة رناد للصوتيات" التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان "حبيب الورد" في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.

استمرت بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002، واختارت الفنانة أغنية "سبع مرات" لتصويرها فيديو كليب، واسم الأغنية هو نفس عنوان ألبومها الجديد.

تعاونت شمس مرة أخرى مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بعد تعاونها معه في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم "هلا" من كلماته وألحانه

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