الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية من الخارج

28 أبريل 2020 - 12:59 م

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن أن 12% من إصابات الأطقم الطبية هي إصابات من الداخل والتعامل المباشر مع المرضى، و88% إصابات من الخارج"، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تتحرك وتحتك وتعمل في أماكن أخرى.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "إكسترا نيوز": "رصدنا من خلال اللجان المسئولة عن الإدراة العامة لمكافحة العدوى، أن تحديد نسبة أعداد الإصابات في الأطقم الطبية يتم بمعايير خاصة وضعتها الوزارة.

وتابع: "لو قارنت مصر بدول العالم في الإصابات في الأطقم الطبية فهي نسبة قليلة مقارنة بباقي الدول، وفيه دول تانية وصلت الإصابة فيها للأطقم الطبية 25%".