الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية من الخارج

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وكالات- الدويني فولي

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خالد مجاهد

كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن أن 12% من إصابات الأطقم الطبية هي إصابات من الداخل والتعامل المباشر مع المرضى، و88% إصابات من الخارج"، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تتحرك وتحتك وتعمل في أماكن أخرى.
وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "إكسترا نيوز": "رصدنا من خلال اللجان المسئولة عن الإدراة العامة لمكافحة العدوى، أن تحديد نسبة أعداد الإصابات في الأطقم الطبية يتم بمعايير خاصة وضعتها الوزارة.
وتابع: "لو قارنت مصر بدول العالم في الإصابات في الأطقم الطبية فهي نسبة قليلة مقارنة بباقي الدول، وفيه دول تانية وصلت الإصابة فيها للأطقم الطبية 25%".
وقال: "دورنا ومسئوليتنا إننا نحمي الأطقم الطبية لأنها خط الدفاع الأول من خلال بروتوكول لحماية الأطقم الطبية وضعته الوزارة، والبرتوكول نعمل به بمستشفيات الحميات والصدر، وفيه فريق مشكل من قبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد موجود بصفة مستمرة داخل مستشفيات العزل ومسؤوليته هو متابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى للأطقم الطبية داخل المستشفيات".

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