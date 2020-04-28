هجوم شرس ضد رامز جلال.. ومرتضى منصور يلجأ للقضاء

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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علا خطاب

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تعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال خلال شهر رمضان الجاري على شاشة إم بي سي مصر، لحملة هجوم كبيرة، سواء على السوشيال ميديا، أو من الشخصيات العامة.

وتناقش لجنة الشكاوى بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، التقارير الخاصة بالدراما الرمضانية حول المخالفات التى تم رصدها إضافة إلى الشكاوى التى وردت إليها حتى الآن،  وبحث أزمة برنامج "رامز مجنون رسمي".

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال. وأضاف مرتضى منصور، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مؤكدا أن "ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع".

تثير بعض البرامج والإعلانات في رمضان جدلًا واسعًا، بسبب المحتوى الذي تقدمه، سواء كان عنيفًا أو به سب وقذف، أو كان خادشًا للحياء.

ثمن جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بيان مستشفى العباسية الذي يحذر من برنامج "رامز مجنون رسمي"، مشددًا على البرنامج يُسيء للإعلام العربي ويهدد النشء في تكوينهم الأخلاقي.


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