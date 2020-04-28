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"يا عيب الشوم".. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

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تويتر

اليسا

الحكومة اللبنانية

هاجمت الفنانة إليسا الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة جديدة عبر حسابها على "تويتر".

وقالت إليسا من خلال تغريدتها: "يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز".

وأضافت إليسا، من خلال تغريداتها "يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة. إيام الحرب ما صار هيك بالناس!".

من ناحية أخرى، هاجمت إليسا الحكومة اللبنانية قائلة: "يعني أفشل عهد عشتو وشفتو، زعما حرامية وبلا ضمير، ونص الشعب بفضل الزعما على لقمة عيشو، وين صار هالشي" .

وحققت أغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد طرحها يوم 12 أبريل الماضي عبر قناة شركة "روتانا" الرسمية بموقع "يوتيوب".


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