» جارديو: الأهلي هدفنا والنهائي المغربي وارد

28 أبريل 2020 - 11:15 ص

قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد المغربي، إنه سعيد بتدريب فريق كبير بحجم الوداد الرياضي، لافتًا إلى أن هناك احتمالية لديربي مغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الوداد والرجاء من المغرب والأهلي والزمالك من مصر إلى منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات نشرها موقع "le360" قال جاريدو: "فخور بالإشراف على تدريب فريق بحجم وقيمة الوداد الرياضي، الذي يعد من كبار الأندية المغربية والافريقية".

وعن تجربته السابقة مع الرجاء قال المدرب الإسباني: "محظوظ لأنني دربت أكبر فريقين في المغرب، وسجلت نتائج طيبة مع الفريق الأخضر ، لكن للأسف تركوني فجأة بالشارع -بحسب تعبيره-".

وتابع: "أتمنى عودة التدريبات بعد الانتهاء من الحجر الصحي بنهاية شهر مايو المقبل، ثم العودة لأجواء المنافسات منتصف يونيو المقبل".