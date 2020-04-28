» غسل الكعبة المشرفة وتعقيمها من كورونا

28 أبريل 2020 - 10:57 ص

لمنع وصول وباء كورونا، شارك الرئيس العام لشئئئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس في عمليات غسل الكعبة المشرفة وتعقيمها وتطييبها، ومقام إبراهيم عليه السلام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن عمليات الغسيل والتعقيم تأتي ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول وباء كورونا المستجد، إلى البيت العتيق وساحاته.

وأعرب السديس عن شكره خلال عمليات الغسيل والتعقيم لجميع العاملين المشاركين في غسيل المسجد الحرام وتعقيمه، على جهودهم المباركة وعملهم المتميز.

وأضاف أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله عز وجل به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





