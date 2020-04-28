الغيور والمنفسن الأكثر إصابة بفيروس كورونا

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صدى البلد

كورونا

معهد القلب

جمال شعبان

ناشد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الصائمين بالاهتمام بفيتامين "د" قائلا: "من الفيتامينات المهمة لتقوية مناعة الإنسان ونحصل عليه من الشمس ونقصه يؤثر على المناعة".

وأضاف شعبان خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "توجد المناعة الروحية أيضا وهناك أسباب نفسية تؤثر على المناعة فالشخص الغيور والمنفسن مناعته قليلة بسبب قيام الجهاز العصبي السمبثاوي بالعمل طوال الوقت، وهذا وتزيد فرص الإصابة بكورونا.

وتابع: أود توجيه رسالة أخيرة من العالم الثالث للعالم الأول تتعلق بالعدل وأن نبقى سواسية ولا توجد تفرقة بين دول عظمى

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