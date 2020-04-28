  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك ينعي محمد عبد الوهاب

أسامة حسني يكشف وصية " محمد عبد الوهاب" ولحظة وفاته

العيسى : صعود اليمين المتطرف في أوربا بسبب الإخوان

العيسى: صعود اليمين المتطرف في أوروبا بسبب الإخوان

زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"

الغموض مستمر.. 17 يوما على اختفاء زعيم كوريا الشمالية

جثة

جريمة بعد صلاة العشاء.. تحرق زوجها في الهرم لهذا السبب

الإعلامي تامر أمين

بدرية طلبة وانتصار يجبران "تامر أمين" على الاعتذار

ارشيفية

بشرى تنقلها روسيا للعالم.. تجربة جديدة لعلاج "كورونا"

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

شوبير

"شوبير" يكشف تفاصيل اللجنة الطبية لعودة الدوري الممتاز

زفة على حصان.. قرية تستقبل ممرضة خرجت من العزل الصحي

زفة على حصان.. قرية تستقبل ممرضة خرجت من العزل الصحي

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر لـ"وزيرة الصحة": دي كارثة يا دكتورة

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

الحياة السياسية

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد
طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

طلب عاجل من"تامر أمين" إلى الرئيس

#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

#

طلب عاجل لـ"وزيرة التضامن" من أصحاب المعاشات

#

أمر عاجل من الملك سلمان بشأن علاج مرضي كورونا في السعودية

أخبار السعودية

بن سلمان

بن زايد

الجارالله

الذباب الالكتروني

طالب الكاتب والسياسي الكويتي أحمد الجارالله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضرورة التحرك، لأجل مواجهة الذباب الإلكتروني.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر : أمير محمد بن زايد أمير محمد بن سلمان هناك ذباب إلكتروني خسيس يعمل علي الفتنة بين شعبي السعودية وشعب الإمارات والشعب المغربي".

وأوضح الجارالله أن  روائح هذا الذباب تزكم الأنوف الذين يطلقون هذا الذباب جماعة الإخوان المسلمين ومعهم السياسة التركية .. أمراؤنا تحركوا حتي لا ينجح هولاء الأشرار  في مسعاهم الخبيث.

وكان الجارالله قد وجه في تدوينة سابقة رسالة شكر للملك سلمان على ما يقوم به من إجراءات حداثية بالمملكة.

وقال الجارالله في رسالته للملك سلمان:"ملك سلمان في هذا الرمضان نقول بارك الله فيك وبمراسيمك الملكية.. لقد أوقفت عقوبة الجلد وهذا والله كان سبة علي بلاد الحرمين نعرف أنك ستظل تفرح شعبك بمراسيم تعطي العالم أن هذه المملكة هي وملكها مملكة رحمة وإخاء وأنها مملكة الحداثة والتقدم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جارديو: الأهلي هدفنا والنهائي المغربي وارد
» التصوير بـ"الملابس الداخلية" عقاب المجرمين في سجون هذا البلد
» 100 مليون جنيه زيادة لـ"فوري" توافق عليها البورصة
» غسل الكعبة المشرفة وتعقيمها من كورونا
» شويكار: أنا مش مصدقة نفسى إزاى مدلعنا كدا
» عروس تلفظ أنفاسها في حفل الزفاف بسبب كورونا
» هل يجوز تلاوة القرآن في المواصلات العامة.. الإفتاء توضح
» على أنغام داليدا.. شوارع باريس تتحدى الحجر
» سر طلاق نور الشريف وبوسي
» البنتاجون يسرب فيديوهات لكائنات فضائية غريبة تطير حول العالم
» إبراهيم سعيد يسخر من نجم الزمالك بعد حديثه العجيب عن أبو تريكة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية