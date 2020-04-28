أديب لـ"وزير التعليم": الموضوع طلع مخلل خالص

28 أبريل 2020 - 08:36 ص

انتقد الإعلامي عمرو أديب، التعليم عن بعد قائلا: "التعليم عن بعد طلع هوكس بوكس وجود المدرس في الفصل ومراقبته للطلاب مهم جدا، وهو أساس التعليم".



ووجه أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، حديثه لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا: "الموضوع طلع مخلل خالص يا معالي الوزير ، دور المعلم أمام الطلاب مهم جدا ".



واستنكر أديب توجه بعض الأسر المصرية مع أولادهم إلى لجان الثانوية العامة، معقبا: "مش عايز بنات يغم عليها في اللجان السنة دي"، مطالبا الدولة المصرية بعدم الرضوخ لابتزاز الطلبة بإلغاء الامتحانات.



في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.

