بـ3 قرارات عاجلة "الصحفيين" تدعم أسرة أول صحفي متوفى بكورونا

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إيمان هاني

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وفاة

العربية الحدث

كورونا

أكد أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر تعيين زوجة الصحفي المتوفي "محمود رياض" متأثرا بفيروس كورونا في الطاقم الإداري بنقابة الصحفيين، وتخصيص دعم مالي لأسرة الصحفي بقيمة 20 ألف جنيه، ومنح الزميل معاشًا كاملًا.

وسرد عبد المجيد تفاصيل "رياض" قائلا: "محمود رياض" شعر بأعراض بسيطة لمدة أسبوع، وتواصل مع النقابة، وتم توجيهه لحميات إمبابة.

وأضاف"عبدالمجيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أنه تم سحب عينة منه، ولكن العينة لم توضح هل هو مصاب أم لا، وقرر الأطباء سحب عينة أخرى، وأيضا لم تثبت نتيجة العينة هل مصاب أم لا.

 وتابع: "ووضع على جهاز التنفس الصناعي، منوها بأنه ثبتت إصابة زوجته وطفلين من أولاده أحدهما عمره 8 سنوات، والآخر عام ونصف".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.

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