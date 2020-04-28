علماء: لا تذهب لهذين المكانين لأنك ستخرج مصابا بـ كورونا لا محالة

28 أبريل 2020 - 07:15 ص

كشفت دراسة صينية أجريت بمدينة ووهان بالصين عن أخطر الأماكن التي يتواجد فيهما فيروس كورونا المستجد.



وحلل باحثون بجامعة ووهان عددًا من العينات المأخوذة من 2 من مستشفيات المدينة التي يُعالج بها المصابين من كورونا وتبين أن الفيروس يعلق في الهواء لمدد طويلة في مكانين وهما الأماكن سيئة التهوية والأماكن المزدحمة.



وقالت الدراسة إن العينات المأخوذة أثبتت تواجد الفيروس بشكل كبير جدا في الحمامات العمومية باعتبارها من الأماكن سيئة التهوية .



وأشارت الدراسة إلى أن غرفة كان يتردد عليها الكثير من الأطباء لتغيير ملابسهم كانت الأكثر كثافة في تواجد الفيروس .



وحذرت الدراسة من الذهاب إلى أماكن الزحام أو الحمامات العمومية لأنهما أكثر مكانين يتواجد فيهما الفيروس.

