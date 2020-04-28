ساويرس يتعرض لسؤال محرج بشأن أبو هشيمة وياسمين صبري .. فكيف رد؟

28 أبريل 2020 - 06:10 ص

تعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس لسؤال محرج يخص الفنانة ياسمين صبري و زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



وبعث متابع بسؤال لساويرس قال له فيه: ابوهشيمه بيضحك ياسمين صبري ياترى يابشمهندس انت بتضحك مين



ليرد ساويرس قائلا: كل الناس.



وكانت ياسمين صبري تصدرت موقع تويتر بعد ظهورها في برنامج رامز مجنون رسمي و وتأكيدها أن سبب حبها لأحمد أبو هشيمة هو قدرته على إضحاكها.



