ساويرس يتعرض لسؤال محرج بشأن أبو هشيمة وياسمين صبري .. فكيف رد؟

أحمد عادل شعبان
تعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس لسؤال محرج يخص الفنانة ياسمين صبري و زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وبعث متابع بسؤال لساويرس قال له فيه: ابوهشيمه بيضحك ياسمين صبري ياترى يابشمهندس انت بتضحك مين
ليرد ساويرس قائلا: كل الناس.
وكانت ياسمين صبري تصدرت موقع تويتر بعد ظهورها في برنامج رامز مجنون رسمي و وتأكيدها أن سبب حبها لأحمد أبو هشيمة هو قدرته على إضحاكها.
كل الناس ...?????? https://t.co/xb5j0tua4c— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 27, 2020
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