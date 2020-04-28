مرتضى منصور: رامز يتلذذ بتعذيب ضيوفه.. وتصرفاته شروع في القتل

28 أبريل 2020 - 12:30 ص

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استنكاره لما يفعله الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، مشيرا إلى أن رامز يتلذذ في تعذيب ضيوفه.



وأضاف مرتضي منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن برنامج رامز جلال يتميز بالعدوانية والغرور والإساءة لأصحاب الأمراض النفسية، مؤكدًا أن سلوكيات رامز مع ضيوفه تصل إلى حد الشروع في القتل.

