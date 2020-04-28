بداعي "كورونا".. ترامب يرغب في الانسحاب من أفغانستان

28 أبريل 2020 - 12:00 ص

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في الانسحاب بالكامل من أفغانستان، بداعي تفشي فيروس كورونا.



ونقلت قناة "NBC" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "ترامب أخبر مستشاريه في الأمن القومي برغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان، بسبب تفشي كورونا".

وأضاف نفس المسؤولون: "ترامب يعتقد أن آلاف الجنود الأمريكيين بأفغانستان يواجهون خطر الإصابة بكورونا، لذلك يرى أنه من المناسب الانسحاب".

وأردفوا: "مستشارو ترامب لم يوافقوه الرأي، حيث ربطوا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خوفا من كورونا، بانسحاب مماثل للدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا".

وتابعوا: "رغم أن ترامب حاول إقناع مستشاريه بصحة رأيه إلا أنه لم يفلح في ذلك".

وأوضحوا أن "صبر الرئيس الأمريكي نفذ بسبب التقدم البطيء للمحادثات مع حركة طالبان".

وفي السياق، سحبت وزارة الدفاع الأمريكية موظفيها من أفغانستان في الفترة الماضية، بينما تبحث إبقاء الجنود في قواعد عسكرية محددة بدل الانسحاب من البلاد.