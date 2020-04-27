  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

بالفيديو.. وزيرة الصحة تقبل تحدي "الصحة العالمية"

كيم

كوريا الشمالية.. صحيفة تحسم الجدل حول وفاة "كيم"

السعودية- كورونا

1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

كورونا

هونج كونج.. تطويرطبقة تحمي من الفيروسات لمدة 90 يومًا

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر : "الخرفان جالهم ارتكاريا"

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

حواس لـ"علي جمعة ": "أفتي في الدين لكن الآثار لأ"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" تحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى

عمرو أديب

أديب: "الدولة هتستلف من صندوق النقد عشانكم"

علي جمعة

"جمعة": محدش بيشتكي من الحظر غير الأزواج

وزير التموين

بـ25 % .. التموين تزف خبرا سارا

حواس لـ"علي جمعة ": "أفتي في الدين لكن الآثار لأ"

الحياة السياسية

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا
زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية

#

شاهد .. مشادة حامية بين صلاح ومدافع ليفربول والحكم يفصل بينهما

#

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

#

العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة

علي جمعة

زاهي حواس

ابو الهول

فتح الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، النار على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بسبب زعم الأخير بأن وجه أبو الهول هو للنبي "إدريس".

وقال "حواس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "المفتي علي جمعة تحدث من دون دليل بأن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس، مشيرًا إلى أن جميع الأدلة التاريخية أثبتت أن أبو الهول هو تجسيد لملوك مصر.

وأضاف : "الكلام اللي قاله علي جمعة لا يمكن لأحد أن يقبله، موجه حديثه لجمعة :"أنت اتكلمت بدون دليل، أضربلك تعظيم سلام، أما تفتي في الدين لكن تفتي في الآثار مينفعش، أنا أما بتكلم بجيب أدلة لغوية وأثرية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العناني يتفقد "الكباش الأربعة" قبل نقلها إلى ميدان التحرير
» طبيب: الصيام لا يضعف المناعة
» الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم
» شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل ويدافع عن ياسمين صبري
» تناول ثمرتين موز يوميا.. والنتيجة سحرية
» "زواج دون مقابل".. مبادرة مأذون للجيش الأبيض
» طلب غريب من فنانة شهيرة لـ زوجة يوسف الشريف.. والأخيرة ترد
» كويتية شهيرة تكشف فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي"
» فنانة شهيرة تكشف تعرضها للاعتداء تحت تهديد السلاح
» أول ممرضة تقيم حفل زفافها بالكمامات
» رئيس الوزراء يوجّه بالتعاقد مع شركتي أمن وصيانة لميدان التحرير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية