حواس لـ"علي جمعة ": "أفتي في الدين لكن الآثار لأ"

27 أبريل 2020 - 02:39 م

فتح الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، النار على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بسبب زعم الأخير بأن وجه أبو الهول هو للنبي "إدريس".



وقال "حواس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج"الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "المفتي علي جمعة تحدث من دون دليل بأن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس، مشيرًا إلى أن جميع الأدلة التاريخية أثبتت أن أبو الهول هو تجسيد لملوك مصر.



وأضاف : "الكلام اللي قاله علي جمعة لا يمكن لأحد أن يقبله، موجه حديثه لجمعة :"أنت اتكلمت بدون دليل، أضربلك تعظيم سلام، أما تفتي في الدين لكن تفتي في الآثار مينفعش، أنا أما بتكلم بجيب أدلة لغوية وأثرية".

