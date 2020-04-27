500 مليون جنيه خسارة للبورصة في ختام جلسة اليوم

27 أبريل 2020 - 02:10 م

خسرت القيمة السوقية 400 مليون جنيه ووصلت إلى مستوى 564.511 مليار جنيه في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين علي تباين بين الانخفاض والارتفاع.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 103776 نقطة، في حين صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 و إيجي أكس 70 و إيجي أكس 0.17%، حسبما نشرت " الوفد" في تقريرها.