» شفاء رئيس البرلمان الإيراني من فيروس كورونا

27 أبريل 2020 - 01:33 م

تماثل رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، للشفاء من فيروس كورونا، حسبما أعلن المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي.





وحسب وسائل إعلان، فأن نتائج الاختبارات الأخيرة التي خضع لها لاريجاني كانت سلبية، موضحا أن لاريجاني تعافى من المرض بعد فترة الرعاية الصحية.











وأضاف أن "لاريجاني يمارس مهامه منذ الأمس، حيث غادر الحجر الصحي، وسيكون في مكتبه اليوم وغدا".







وكان البرلمان الإيراني قد أعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني، بفيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وفرض الحجر الصحي عليه.







في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" غيّر نمط الحياة، كونه يستوجب "التباعد الاجتماعي"، على العكس من الحياة الطبيعية المبنية على التجمع الاجتماعي.







