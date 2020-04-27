محافظ كفر الشيخ: المخالفة اللي هنشوفها هندمرها

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مخالفات البناء

جمال نور الدين



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنهم يقومون برصد أي تعديات على أراضي المحافظة، وإزالتها بشكل فوري، خاصة على الأراضي الزراعية، معقبا :" أي مخالفة هنشوفها هندمرها ".

 وأضاف "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين أن المخالف يتم إحالته للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 وتابع: "بنستغل فترات حظر التجول لضبط المخالفين للقانون، واسترداد حقوق الدولة ". 

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