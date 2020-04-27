محافظ كفر الشيخ: المخالفة اللي هنشوفها هندمرها

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنهم يقومون برصد أي تعديات على أراضي المحافظة، وإزالتها بشكل فوري، خاصة على الأراضي الزراعية، معقبا :" أي مخالفة هنشوفها هندمرها ".