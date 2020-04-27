هذا ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي

27 أبريل 2020 - 01:22 م

روت منار سليم، زوجة الشهيد البطل أحمد منسي، جانبا من الحياة الشخصية عن زوجها ، قائلة: "أحمد كان أحيانا يتحدث عن عشماوي بتوعد، معقبة: "كان عايز يثأر، وكان بيقول أشوفه أو أطوله"، معقبة: "أكيد أحمد شايفنا وعارف أن حقه رجع".



وأشادت زوجة الشهيد بالفنان أحمد العوضي، قائلة: "العوضي أجاد فى تقدم دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، معقبة: "لما بشوفه في المسلسل بكرهه".



وعن رد فعل أولادها عندما شاهدوا المسلسل، أوضحت ،خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،أن ابنها الأكبر يبلغ 12 عاما الآن ويتابع المسلسل بدقة، مضيفة: "عالية بنتي بعد المسلسل حضنتني وقالتلي بابا كان شكله طيب أوي".

