"قشطة"..سارة سلامة تثير الجدل في رمضان

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مكياج

سارة سلامة

ياسمين صبري

قشطة

أثارت الفنانة سارة سلامة الجدل حولها، بعد ظهورها في مسلسل "يا أنا يا جدو"، والذي تجسد فيه دورفتاة  تبيع الكشري في حارة شعبية واسمها "قشطة".

وشن البعض هجومًا وانتقادًا على الفنانة بسبب ظهورها وهي تبيع الكشري وتضع مكياج كامل ورموش صناعية كثيفة.

وانتقد البعض الهجوم على مشهد ياسمين صبري في مسلسل "فرصة تانية" أثناء خروجها من غرفة العمليات بعد تعرضها لحادث انقلاب سيارتها، حيث تخرج من العمليات بمكياجها وهي فاقدة الوعي، دون التركيز مع مشهد سارة سلامة.

مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا ورنا سماحة وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي والمنتج ‏الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر ‎.‎

تدور أحداث المسلسل حول "يوسف" طارق صبري، حفيد أحد الأثرياء ويرغب فى الارتباط ب "قشطة"، لكن تحدث العديد من المفاجآت، والمواقف الكوميدية.




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