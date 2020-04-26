  • الأحد 26 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإحصاء : 12% زيادة في براءة الاختراع الممنوحة للمصريين

الإحصاء : 12% زيادة في براءة الاختراع الممنوحة للمصريين

صلاح

أزمة جديدة بانتظار "صلاح"

البورصة المصرية

5 مليارات جنيه تربحها البورصة المصرية في 5 دقائق

انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

سليمان جودة لوزير الأوقاف: إحنا بشر لينا عقول ومشاعر

سليمان جودة لوزير الأوقاف: إحنا بشر لينا عقول ومشاعر

الرئيس الامريكي

ترامب عن مؤتمر"كورونا": "لا تستحق الوقت والجهد"

الشهيد أحمد المنسي

سر ينشر لأول مرة عن مسلسل الاختيار

مساجد موريتانيا

دولة عربية.. تفتح أبواب المساجد وتقيم موائد الرحمن

المحامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يقدم اعتذارا عاجلا لأمين مخازن النجيلة

الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الجفري: "الاختيار" مسلسلي المفضل دون تردد في رمضان

الأرصاد تحذر من طقس يومي الاثنين والثلاثاء

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان وتوجه نصيجة للصائمين

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، مؤكدا أنه يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بأمس، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 27 درجة.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه يسود طقس شديد البرودة فترات الليل والساعات الأولى من النهار، معقبا: "يوما الإثنين والثلاثاء سيكون هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث ستسجل الحرارة 33 درجة".

وأكد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء حتى يوم الجمعة ستعاود درجات الحرارة للانخفاض، مع وجود استقرار في حركة الملاحة البحرية، محذرا من استخدام المراوح والتكييفات في الفترة الحالية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فايلر" يحسم مصير صلاح محسن
» الصحة الكويتية تحذر من شراء هذه البطاقات
» الأرصاد تحذر من طقس يومي الاثنين والثلاثاء
» الأهلى يجمد مفاوضات ضم "حجازى"
» في ذكرى انفجار "تشير نوبل".. هذه الدولة أول من أبلغت بالكارثة
» آمنة نصير: أم النبي محمد احتضرت داخل هودج
» الوزراء: في هذا التوقيت ستكون الكمامة إجبارية
» حريق هائل بطابقين بمدينة نصر
» الأربعاء المقبل.. بدء امتحان الأول الثانوي بالدرجات
» «المسابقات»: شرطان أساسيان لاستئناف الدوري
» وزيرة الهجرة: "أتعامل مع المواطنين كأني أم"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية