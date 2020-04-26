» الأرصاد تحذر من طقس يومي الاثنين والثلاثاء

26 أبريل 2020 - 11:40 ص

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، مؤكدا أنه يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بأمس، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 27 درجة.



وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه يسود طقس شديد البرودة فترات الليل والساعات الأولى من النهار، معقبا: "يوما الإثنين والثلاثاء سيكون هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة، حيث ستسجل الحرارة 33 درجة".



وأكد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء حتى يوم الجمعة ستعاود درجات الحرارة للانخفاض، مع وجود استقرار في حركة الملاحة البحرية، محذرا من استخدام المراوح والتكييفات في الفترة الحالية.

