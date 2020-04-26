زعيم كوريا الشمالية يفاجئ الجميع برسالة للعاملين

26 أبريل 2020 - 10:01 ص

عقب تداول العديد من الروايات حول مرضه ووفاته، فاجأ زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون الجميع برسالة إلى جميع العاملين والموظفين بالبلاد.

وكان الراديو الرسمي الكوري الشمالي، قد أفاد صباح اليوم، بأن الزعيم كيم يونج أون، يشكر عمال وموظفي كوريين، في إشارة رسمية، لنشاطه الاعتيادي.

وبحسب سكاي نيوز فقد ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "رينهاب"، أن الخبر الصباحي لم يذكر الصيغة التي أرسل فيها الزعيم الكوري رسالة الشكر.

وأضافت الإذاعة الكورية أن كيم يونج أون نقل الامتنان للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون.

كما أعلنت اللجنة المركزية للنقل، أن زعيم كوريا الشمالية تلقى، الخميس الماضي، برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم يونج أون لروسيا.

فيما نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة بشأن وفاة الزعيم الكوري .

يذكر أنه ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبينو" بشأن وفاة رئيس كوريا الشمالية وقال صاحبه، إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر موثوق، ما تسبب في نسج روايات عديدة حول وفاة كيم، والتي انتهت اليوم برسالته عبر مصدر رسمي.