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عمدة قرية الحتاتة بالمنيا يكشف قصة فانوس المحبة

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المصريون ـ متابعات

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قال عبد الرحمن عبد الحكيم، عمدة قرية الحتاتة بالمنيا، إن قيام أرمانيوس فوزى،  بتصميم فانوس هدية لمسلمى القرية، هو نتاج المحبة التى توارثها ابناء القرية من آبائهم وأجدادهم، وهو أمر ليس بمستغرب عليهم، وتابع:" فى الحزن والفرح والأعياد والمناسبات نقف مع بعض".
وأضاف "عبد الحكيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أنهم معتادون على تهنئة الأقباط بأعيادهم منذ القدم، وتابع:"وبنروح نحضر القداس ومش بنمشى غير لما القداس ينتهى".
وأشار عمدة القرية، إلى أن فانوس المحبة الذى صنعه أرمانيوس فوزى، يعكس المحبة والتواصل بين جميع ابناء القرية، وتابع:"المصريين نسيج واحد وأحنا جميعاً تحت لافتة أنت مصرى".
وفى سياق آخر وجه عمدة قرية، التحية لجيش مصر الابيض على الدور الكبير الذى يقومون به الآن من التصدى لفيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"،وتابع:" الجيش الأبيض هو الذى يتلقى ضربات كورونا الأولى ".
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو هدية من السماء لإنقاذنا واستكمال مسيرة التنمية فى البلاد، وتابع:"أوجه التحية للرئيس والجيش المصرى والشرطة المصرية".

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