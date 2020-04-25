والد أصغر توأم مصاب بكورونا يفجر مفاجأة صادمة

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أجهش محمد عمر، والد أصغر طفلين توأم مصابان بفيروس كورونا، بالبكاء الشديد على الهواء وهو يتحدث عن لحظة دخول أبنائه مستشفى العزل، وتابع: "نفسيتى كانت صعبة خالص وأنا داخل بيهم مستشفى العزل كنت فى غاية الآسى والحزن".
وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه وعائلته تعرضوا إلى تنمر شديد من قبل أهل قريته الذين نبذوه بعدما أصيب وعائلته، وتابع:"حبى لعملى وحرصى على مساعدة الآخرين هو سبب إصابتى ورغم ذلك تعرضت لإهانة شديدة .. كانوا ينظروا إلينا على أساس أننا مصابون بالجرب وأصحاب أمراض ..ووقتها تمنيت فى اللحظة دى أن الأرض تتشق وتبلعنى".
ولفت "عمر"، إلى أن يعمل فنى أشعه بمحافظة الأقصر،ونظراً لتفانيه فى عمله من أجل مساعدة المرضى ،أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ومن ثم نقل العدوى إلى باقى أفراد أسرته.

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