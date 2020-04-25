» "معلول" يتصدر تويتر بسبب رامز جلال

تصدر هاشتاج لاعب كرة القدم التونسي علي معلول، موقع التدوينات الصغيرة تويتر بعد استضافته كضحية جديدة في برنامج رامز مجنون رسمي.



جدير بالذكر أن فكرة برنامج رامز جلال تدور حول خداع اصدقائه من جديد، بالتعاون مع المطربة أروى، التي ستقوم باستدراك الضحايا لعمل حوار ومقابلة، ومن ثم يتفاجئ الضيف بوجود رامز جلال، الذي يقوم بصعق الضيوف بالكهرباء من أجل تنفيذ مطالبه، هذا المقلب مختلف عن المقالب فيالسنوات الماضية التي كان يتخفى فيها رامز جلال عن الضحية، لكن تلم المرة سيكون الضحيه يعلم بوجودة، لكن على الرغم من ذلك سيكون مسلوب الإرادة.

