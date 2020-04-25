اتهامات لـ"ميس حمدان" بخدش الحياء في رمضان

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ميس حمدان في اعلان قطونيل
ميس حمدان في اعلان قطونيل
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محمد فضل- متابعات

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رمضان

خدش الحياء

إعلان

ميس حمدان

قطونيل

تسبب إعلان شركة "قطونيل" الذي تقوم ببطولته الفنانة "ميس حمدان"، في أثارة الجدل حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من ألفاظ وحركات اعتبرها البعض خادشة للحياء، حيث يقوم المجلس الأعلى للإعلام بفحص الإعلان، للوقوف على احتوائه على ألفاظ أو إيحاءات غير أخلاقية من عدمه.

من جانبه تقدم النائب البرلماني جون طلعت، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.

وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.

وأوضح أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون وحدد عقوبة لها.

وأشار إلى أنه جاء في المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات أن عقوبة مرتكب جريمة "خدش الحياء" الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه.

وقال النائب: القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوى على عبارات خادشة للحياء وأثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب جون طلعت باتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.

وقال في طلبه: تطبيق القانون بحزم في مثل هذه التصرفات يكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة.


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