انتحار ستيني مصري في الكويت ..والنيابة: شبهة جنائية

25 أبريل 2020 - 02:36 م

أقدم رجل ستيني مصري على الانتحار شنقًا، داخل غرفته قبل أن يكتشف نجله الواقعة وينقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وتلقى رجال الأمن بلاغا من مستشفى الفروانية في الكويت، يفيد بوجود شبهة جنائية وراء وفاة وافد مصري فارق الحياة بعد وصوله إليها.

ونقلت صحيفة الراى عن مصدر أمني، أنه بانتقال رجال الامن للمستشفى تبين أن المتوفى مصري الجنسية ويبلغ من العمر 60 عاما، وتم نقله من مسكنه في منطقه خيطان قبل يومين بواسطة ابنه الذي أفاد بأن والده دخل غرفته في شقتهم لأخذ قسط من الراحة، ولكنه تفاجأ بعد دخوله على ابيه بأنه أقدم على الانتحار بواسطة حبل، فتم إسعافه الى المستشفى وأدخل العنايه ولكنه فارق الحياة.

وقال المصدر إنه تم تسجيل قضية شبهة جنائية في النيابة، لاستكمال التحقيقات وكشف كامل التفاصيل عما إذا كانت الوفاة انتحارا أو غير ذلك.

على الجانب الآخر، أنهى مقيم فيليبيني حياته في المستشفى الأمير بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، إثر أخذ المسحات اللازمة.

وحسب الصحيفة، فإن الفيليبيني اختفى فجأة من المستشفى، وإثر البحث عنه عثر عليه في إحدى دورات مياه المستشفى منتحرا بسلك كهربائي.