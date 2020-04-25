  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
انتحار

انتحار ستيني مصري في الكويت ..والنيابة: شبهة جنائية

لقاء بين فريق فالنسيا الإسباني وأتلانتا الإيطالي

وصفت بالكارثة.. مباراة تسببت في إصابة 40 ألف بكورونا

فريق طبي صيني في زيارة عاجلة لزعيم كوريا الشمالية

أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية.. وهذا من يخلفه

هزّت غزة.. تفاصيل مبكية عن تعذيب طفل حتى الموت

هزّت غزة.. تفاصيل مبكية عن تعذيب طفل حتى الموت

حمدي رزق لمفتي الجمهورية : " الله عليك"

حمدي رزق لمفتي الجمهورية : " الله عليك"

الرئيس الأمريكي

" الصلاة قوة".. ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان

"تنمية مصر" تدعو للنزول للاحتفال بعيد تحرير سيناء

فى ذكرى تحرير سيناء.. تفاصيل المشهد الأخير لانسحاب إسرائيل

طارق الشناوي

الشناوي: الرقص صحة في الصيام.. ونفسي في عشرة بلدي

الشهيد هشام بركات

خالد أبو بكر: جمعني لقاء بالشهيد هشام بركات .. وهذا ما أكده لي

حنين

بعد"تيك توك".. بيان عاجل من "بيجو" عن فيديوهات "حنين حسام"

انتحار ستيني مصري في الكويت ..والنيابة: شبهة جنائية

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صادم.. مقتل مصري بطريقة بشعة في الكويت

#

انتحار 3 وافدين في الكويت أحدهم في بث مباشر مع خطيبته

#

لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت

#

إعادة 300 مواطن مصري من الكويت في رحلة استثنائية

الكويت

انتحار

مصرى

شبهة جنائية

أقدم رجل ستيني مصري على الانتحار شنقًا، داخل غرفته قبل أن يكتشف نجله الواقعة وينقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وتلقى رجال الأمن بلاغا من مستشفى الفروانية في الكويت، يفيد بوجود شبهة جنائية وراء وفاة وافد مصري فارق الحياة بعد وصوله إليها.

ونقلت صحيفة الراى عن مصدر أمني، أنه بانتقال رجال الامن للمستشفى تبين أن المتوفى مصري الجنسية ويبلغ من العمر 60 عاما، وتم نقله من مسكنه في منطقه خيطان قبل يومين بواسطة ابنه الذي أفاد بأن والده دخل غرفته في شقتهم لأخذ قسط من الراحة، ولكنه تفاجأ بعد دخوله على ابيه بأنه أقدم على الانتحار بواسطة حبل، فتم إسعافه الى المستشفى وأدخل العنايه ولكنه فارق الحياة.

وقال المصدر إنه تم تسجيل قضية شبهة جنائية في النيابة، لاستكمال التحقيقات وكشف كامل التفاصيل عما إذا كانت الوفاة انتحارا أو غير ذلك.

على الجانب الآخر، أنهى مقيم فيليبيني حياته في المستشفى الأمير بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، إثر أخذ المسحات اللازمة.

وحسب الصحيفة،  فإن الفيليبيني اختفى فجأة من المستشفى، وإثر البحث عنه عثر عليه في إحدى دورات مياه المستشفى منتحرا بسلك كهربائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة 16 شخصًا بينهم 11 طفلا بتسمم.. والسبب كارثى
» الأطباء يكشفون سبب تنويم مرضى كورونا على بطونهم
» موعد جديد لاستئناف الدوري الإنجليزي
» تناول هذه الأطعمة في السحور وابتعد عن الجوع والعطش
» قرينة الرئيس: "تحرير سيناء" علامة بارزة فى تاريخ مصر
» طقس 48 ساعة.. لا تخرج قبل الاطلاع عليها
» نجيب ساويرس يثير ضجة ويعلق: "النكد أساس الجواز"
» "رونالدو" يحسم موقفه مع "السيدة العجوز"
» هل ارتكاب الذنوب والمعاصي يفسد الصوم.. الإفتاء ترد
» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية