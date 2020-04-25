" الصلاة قوة".. ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان

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متابعات- أمينة عبد العال

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هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك في رسالة نشرها البيت الأبيض علي موقعه.

وجاء في الرسالة: "لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة واليوم مع بداية شهر رمضان فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم".

وأكمل رسالته قائلاً: "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم يعتبر هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام بشكل صارم والصلاة بإخلاص والتأمل وقراءة القرآن وأداء الأعمال الخيرية، وهذه الأعمال تتماشي بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية في السلام والرأفة وحب الآخرين واحترامهم"، حيث اختتم  كلمته متمنيًا :"رمضان مبارك للمسلمين".

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