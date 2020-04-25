» طقس 48 ساعة.. لا تخرج قبل الاطلاع عليها

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، قائلا: "درجات الحرارة اليوم انخفضت بشكل كبير عن الأمس، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 16 درجة".

وأضاف "شاهين"، خلال برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم 25 درجة، أي بانخفاض 10 درجات عن الأمس، منوهًا بأنه يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مدار اليوم وغدًا.

 وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا وطفيفا بعد 48 ساعة من اليوم.

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