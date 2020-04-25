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بعد"تيك توك".. بيان عاجل من "بيجو" عن فيديوهات "حنين حسام"

بعد"تيك توك".. بيان عاجل من "بيجو" عن فيديوهات "حنين حسام"

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محمد فضل- متابعات

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القبض

تيك توك

حنين حسام

بيجو

بعد البيان الذي أصدرته شبكة "تيك توك"، عن فيديوهات الطالبة حنين حسام، التي تحرض على الفسق والفجور- حسب اتهامات النيابة العامة لها- أصدرت  شركة "بيجو" المالكة لتطبيق likee الذي تسبب في أزمة "حنين"، بيانًا تبرأت فيه من مقاطع الفيديو التي نشرتها الأخيرة عبر قناتها.

وأكدت الشركة السنغافورية ، أنها تفتخر بما تقدمه في مصر والعالم العربي كواحدة من قنوات الترفيه والتفاعل الاجتماعي بين الناس.

وأشارت الشركة إلى أن العولمة الحديثة التي يعيشها المجتمع لديها القدرة على توطين الخدمات وتقديمها بطريقة تناسب الأسواق المحلية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بحبس الفتاة "حنين حسام" على ذمة التحقيق معها في اتهامات وجهت لها بالظهور فى "بث مباشر" لتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية، لجني أرباح تصل إلى 3 آلاف دولار، ودعوتها لذلك.

وكانت شبكة "تيك توك"، الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، بيانا توضيحيًا على خلفية الأزمة التي سببتها الطالبة المصرية حنين حسام، والتي طالبت الفتيات بـ"فتح الكاميرا" في إشارة منها إلى عرض أجسادهن مقابل المال.

وقال مكتب المنصة في القاهرة في بيان له، إن الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرًا عن إحدى مستخدمي التطبيق والمحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتها.

وشددت المنصة على أنها "تقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع تيك توك".

ولفتت الشبكة إلى أن "أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة".

وأشار البيان إلى أن الشبكة "تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وذلك من خلال إرشادات مجتمع تيك توك التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على منصتها، للحفاظ على بيئة التطبيق كبيئة آمنة للجميع، حيث تعكس إرشادات مجتمع تيك توك مبادئنا ومبادئ المجتمع وتحدد قواعد السلوك المقبولة على المنصة، التي ترحب وتسمح فقط بالسلوكيات المقبولة اجتماعيًا".

وتابعت الشبكة أن "عملها المستمر لتطوير وتحديث وسائل وأدوات لمكافحة سوء الاستخدام، فهي عملية مستمرة لا تنتهي وهو تحدي تواجهه الصناعة بأكملها، ومستمرون في تحسين إجراءاتها الحالية وتفعيل أدوات تقنية وإدارية إضافية".

ولفتت الشبكة إلى أنها "تشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خاصية الدعم والإبلاغ داخل التطبيق للمساعدة في الحفاظ على بيئة ملائمة وإيجابية على المنصة".


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