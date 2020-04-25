الهلالي: ثورة 30 يونيو أعادت الدين لله

25 أبريل 2020 - 10:41 ص

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الوعي الديني أهم مكاسب ثورة 30 يونيو، قائلا: "بعد ثورة يونيو الدين أصبح لله ".



وأضاف "الهلالي"، خلال لقائه عبر فضائية "القناة الأولى"، قائلا: "بعد 30 يونيو 2013، أصبح الدين لله في مصر، وليس ملكًا لأحد، بفضل قيادة حكيمة نجحت في استرداد الوطن والدين".



وتابع الهلالي: أهم سلاح هو الوعي، ولذلك أعطاه الله لنبيه آدم عندما كلفه بالنزول للأرض، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها، معقبا :" الله لم يعطِ ملف الدين لمخلوق".

