الهلالي: ثورة 30 يونيو أعادت الدين لله

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30 يونيو

الأولى

سعد الهلالي

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الوعي الديني أهم مكاسب ثورة 30 يونيو، قائلا: "بعد ثورة يونيو الدين أصبح لله ".

 وأضاف "الهلالي"، خلال لقائه عبر فضائية "القناة الأولى"، قائلا: "بعد 30 يونيو 2013، أصبح الدين لله في مصر، وليس ملكًا لأحد، بفضل قيادة حكيمة نجحت في استرداد الوطن والدين". 

وتابع الهلالي: أهم سلاح هو الوعي، ولذلك أعطاه الله لنبيه آدم عندما كلفه بالنزول للأرض، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها، معقبا :" الله لم يعطِ ملف الدين لمخلوق".

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