عشرات المصلين وبكاء «السديس» في أول صلاة تراويح بالحرم

25 أبريل 2020 - 10:25 ص

أدى عشرات المصلين، صلاة التراويح من داخل المسجد النبوى الشريف بالمملكة العربية السعودية، بعد توفير كافة العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد، للحد من الانتشار والوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت رئاسة شئون الحرمين عبر حسابها على تويتر، صورا من الصلاة، التى أمَّ فيها الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ائئلمصلين.

وقال "السديس"، فى كلمة له عقب الدعاء الذى بكى خلاله وعقب انتهاء الصلاة، هنأ فيها الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم داعيًا المسلمين لاستغلال هذه الايام المباركة فى الدعاء والابتهال لله.

وقال إن العالم يشهد جائحة كبيرة هى فيروس كورونا وعلينا التوجه بالصلاة لله لرفع الوباء عن أمته، داعيًا الله أن يبارك فى جهود خادم الحرمين وولى عهده فى هذه الأوقات.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين.













