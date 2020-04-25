محافظ الغربية يعزل مدير الحجر الصحي بطنطا.. السبب مهم

25 أبريل 2020 - 08:17 ص

عقب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على الفيديو المتداول لدكتور متولى أبو ريه مدير مستشفى المنشاوى العام بطنطا، وهو يرقص فرحًا مع الطاقم الطبي بعد تعافي مرضى مصابين بـ "كورونا" قائلاً: "الموضوع قيد التحقيق، ومش عايزين نستعجل بالحكم عليه".

وأضاف"رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،: الواقعة بدأت بأغاني وطنية والمتعافين كانوا يغنون معهم ويهتفون باسم مصر؛ ولكن الأمر تحول إلى شكل لا يليق.

وتابع: "مينفعش نرقص ونغني ومصر بتمر بظروف صعبة".

وفي وقت سابق، قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إعفاء الدكتور متولى أحمد أبو ريه كبير أخصائيين الطب البشرى من منصبه كمدير المنشاوى العام بطنطا وإحالته للتحقيق وذلك على خلفية فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها بدون ارتدائه الكمامة أثناء احتفاله بتعافي عدد من مصابي فيروس كرونا.

كما قرر محافظ الغربية إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيق معه وشمل القرار تكليف طبيب آخر بشغل منصبه.