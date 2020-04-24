» مفاجأة غير متوقعة عن قتل فيروس كورونا

24 أبريل 2020 - 11:33 ص

توصل باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن فيروس كورونا يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة، ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، خصوصًا عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وليام براين القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أعلن "الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وعلقت "رويترز" بأن ما توصل الباحثون إليه من نتائج يعزز الآمال في أن يحاكي كورونا سلوك أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا التي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة، إلا أن الفيروس أثبت كذلك قدرته على الفتك في أجواء دافئة مثل أجواء سنغافورة، ما يثير أسئلة أكثر حول تأثير العوامل البيئية.