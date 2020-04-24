  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحرم المكي

شاهد.. صلاة الجمعة من الحرم المكي

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

الشويش عطية

"مخالي شل".. الشويش عطية أضحك الملايين ولم يجد تكاليف علاجه

ارشيف

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

مستشفي العزل بكفر الزيات

« زينة وفوانيس».. رمضان من داخل مستشفيات العزل

النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب

برلماني خلال زيارته للإسكندرية :لقيت كارثة بتحصل

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند .. واتهامات مكذوبة بنشر كورونا

ارشيف

بعد 13 يوما.. والدة نيمار تنهي علاقتها بعشيقها الصغير

بيزوس

"مصائب قوم ".. ربحوا مليارات الدولارات بسبب كورونا

مسيرة بالإسكندرية بمجسم للكعبة ..وهتافات: مفيش كورونا

مسيرة بالإسكندرية بمجسم للكعبة ..وهتافات: مفيش كورونا

مفاجأة غير متوقعة عن قتل فيروس كورونا

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف
Advertisements

وكالات- أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تحسم الجدل عن نشأة فيروس"كورونا" داخل معامل صينية

#

معلومة جديدة عن فيروس كورونا تنشر لأول مرة

#

بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

#

هاني الناظر يكشف مفاجأة سارة: لقاح ناجح لـ"كورونا" قريبا جدا

أمريكا

ترامب

الوزراء

فيروس

كورونا

توصل باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن فيروس كورونا يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة، ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، خصوصًا عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وليام براين القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أعلن "الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وعلقت "رويترز" بأن ما توصل الباحثون إليه من نتائج يعزز الآمال في أن يحاكي كورونا سلوك أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا التي تكون أقل عدوى في الأجواء الدافئة، إلا أن الفيروس أثبت كذلك قدرته على الفتك في أجواء دافئة مثل أجواء سنغافورة، ما يثير أسئلة أكثر حول تأثير العوامل البيئية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار
» الخارجية الأمريكية تعلق على تولي أخت زعيم كوريا الشمالية السلطة
» بالأسماء.. 4 دول عربية لن تصوم الجمعة
» في ذكري ميلاده.. ما لا تعرفه عن نجل فريد شوقي في "البخيل وأنا"
» 10 أطعمة تقوي مناعتك في رمضان..أهمها رقم 7
» القبض على منظمي مسيرة مجسم الكعبة بالإسكندرية
» نقص بالأدوية في مستشفيات العزل.. الصحة تكشف الحقيقة
» السعودية توقف الحكم بالجلد في هذه العقوبات
» مفاجأة غير متوقعة عن قتل فيروس كورونا
» السعودية تطلق تطبيقا لتوصيل مياه زمزم للمنازل
» أول دولة أوروبية تفتح حدودها في ظل جائحة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية