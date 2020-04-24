» نقص بالأدوية في مستشفيات العزل.. الصحة تكشف الحقيقة

24 أبريل 2020 - 11:22 ص

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت عن وجود عجز في الأدوية في مستشفيات العزل الصحي غير صحيحة، لافتا في تقرير الرد علي الشائعات وتوضيح الحقائق اليوم أنه تم التواصل مع وزارة الصحة التي نفت تلك الأنباء.

و أكدت وزارة الصحة أن جميع مستشفيات العزل جاهزة بشكل كامل من حيث توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية ، لافتة في تقريرها الذي نشرته"مصراوي" إلي أنه هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات مع ضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت علي مواقع التواصل عن نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات العزل .