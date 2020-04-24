سحور جماعي بالرحاب يشعل مواقع التواصل

24 أبريل 2020 - 10:41 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعشرات المواطنين وهم يتناولون السحور الأول لشهر رمضان المعظم في الهواء الطلق، حيث يظهرون في تجمع كبير وكأنه سحور جماعي وذلك في مدينة الرحاب.