سحور جماعي بالرحاب يشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعشرات المواطنين وهم يتناولون السحور الأول لشهر رمضان المعظم في الهواء الطلق، حيث يظهرون في تجمع كبير وكأنه سحور جماعي وذلك في مدينة الرحاب.
وسادت حالة من الغضب والسخرية علي النشطاء وذلك بسبب كسر أصحابها لحظر التجوال المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعدم الاكتراث بإمكانية نقل العدوى.
وقالت إيمان أحمد، واحدة من حاضري السحور،إن الحاضرين لم يكسروا قواعد حظر التجوال، حيث كان داخل أحد الكومباوندات المغلقة، ولم يكن في الشارع على الإطلاق.
وأضافت أن جميع الحاضرين للسحور من أسر تربطهم علاقات قرابة في الأساس وتجمعوا بدون اتفاق لتناول سحور أول أيام الشهر المعظم معًا، وكان السحور في أحد الأماكن داخل الكومباوند، بحسب صحيفة الوطن.
وأشارت إلى أن كل أسرة أحضرت بعض الطعام ومجموعة من الكراسي وتقابلوا قبل السحور بحوالي ساعة، وتناولوا السحور معًا، قبل أن تصل قوات من الشرطة وتتحدث معهم قليلًا وتتفهم الموقف وتنصرف وتتركهم.