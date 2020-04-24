الجندي: أحمد الله أني عشت هذه الفترة مع السيسي

24 أبريل 2020 - 08:17 ص

وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرجل الصالح ،قائلا :"وشه حلو وله علاقة طيبة ومباركة مع ربنا".



وأضاف الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، قائلا:" ما يقوم به الرئيس خلال الأزمة الحالية سيكرّمه الله من أجله ويحفظه، معقبا: "يارب احشرنا معاه في الجنة، وإحنا محظوظين بهذه الفترة".



ووجه الجندي ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعائه لمصر بالخروج من البلاء، قائلا:"أحمد الله أنى عشت وشوفت رئيس مصر يدعى قائلا :"الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت"، هذا الدعاء يدل علي أنه رجل صالح يفوض أمره لله.

