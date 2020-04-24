الوزراء: "الموضوع مطول ولازم نتعايش معاه"

24 أبريل 2020 - 07:44 ص

رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حالة الانقسام التي حدثت حول قرارات مجلس الوزراء أمس بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، قائلا: "الانقسام حول أي قرار يتم اتخاذه شيء متوقع".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بأنه تم استشارة خبراء الأوبئة، والذين أكدوا أن هذه الساعة لن يكون لها التأثير السلبي الذي يتوقعه البعض على زيادة معدل انتشار فيروس كورونا، وأن الخطر الأكبر هو سلوكيات المواطن اعتبارًا من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

وتابع:"لا يوجد أي تناقض بين ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن احتمالية زيادة أعداد مصابي كورونا الفترة المقبلة، وبين القرارات التي تم أعلنها".



وأكد ، أن عودة بعض الخدمات يعد ضروريًا بعد فترة توقف دامت شهر تقريبًا، وهو ما أثر على عدد من القطاعات،معقبا: "الموضوع واضح أنه مطول في العالم كله".

