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الحكومة تكشف موقف المتخلفين عن استلام منحة 500 جنيه

الحياة السياسية

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
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وكالات- الدويني فولي

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 قررت اللجنة المُشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المُخصصة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا ضم من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى من المنحة للصرف مع المرحلة الثانية

وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارًا من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى استلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي، والرسالة المُرسلة له.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحاً، حتى 4 عصراً خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولي المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتي أشاد بها الجميع.

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