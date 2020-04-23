بسمة وهبة: السيسي بيضرب لنا المثل

23 أبريل 2020 - 09:00 ص

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالمشروعات القومية التي أفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، قائلةً: "الرئيس السيسي بيضرب لنا المثل وبيعرفنا يعني إيه دولة قوية".

وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إمبارح كان فيه حصر لمجموعة إنجازات الدولة المصرية في المشروعات القومية تحسسكم بالفخر إنك ابن بلد رغم كل الظروف اللي في العالم هي قادرة تبني وتكمل في مشوارها".

وتابعت: "مصر تبني وتكمل طريقها وتنظر للمستقبل بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب فيروس "كورونا المستجد".