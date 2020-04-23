  • الخميس 23 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجندي

الجندي: الأزهر قال كلمته خلاص ورفعت الجلسة

مدبولي

مؤتمر صحفي عاجل لـ"مدبولي" بشأن الحظر في رمضان

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

بأمر الملك سلمان.. النقد السعودية تزف هذه البشرى

عشماوي

"لم نلتفت لاسمه".. مفتي الجمهورية يكشف الستار عن إعدام عشماوي

الوزراء

عاجل.. "الوزراء" يجتمع لمناقشة قرارات شهر رمضان

كيم

زعيم كوريا الشمالية يعود للمشهد برسالة إلى بشار الأسد

الجيش الوطني

أول صورة الإرهابي المصري أبو خالد منير

مفتي الجمهورية شوقي علام

المفتي: "سألت المفتين السابقين وقالولي الكلام ده مبيحصلش"

محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب والده

بسمة وهبة: السيسي بيضرب لنا المثل

آخر الأخبار

بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة: ما فعله الرئيس نصر علي أهل الشر

#

بسمة وهبة: أتوسل إليكم اسمعوا الكلام

#

بسمة وهبة: "المصريون يطمئنون بصوت رئيسهم"

#

بسمة وهبة للأطباء: السيسي انتصر لكم

سيناء

السيسي

بسمة وهبة

أون إي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالمشروعات القومية التي أفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، قائلةً: "الرئيس السيسي بيضرب لنا المثل وبيعرفنا يعني إيه دولة قوية".

وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إمبارح كان فيه حصر لمجموعة إنجازات الدولة المصرية في المشروعات القومية تحسسكم بالفخر إنك ابن بلد رغم كل الظروف اللي في العالم هي قادرة تبني وتكمل في مشوارها".

وتابعت: "مصر تبني وتكمل طريقها وتنظر للمستقبل بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب فيروس "كورونا المستجد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الوزراء» يزف بشرى سارة للعاملين بالدولة
» كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ"الجبلاية"
» الصين تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بـ 30 مليون دولار
» اليوم.. أول محكمة لضابط استخباراتي سوري سابق
» محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب والده
» الصين تستعد لإنشاء أكبر استاد بالعالم
» اجتماع مهم بـ"اليويفا" لحسم مصير بطولات أوروبا
» الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في رمضان
» مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة
» ميزة جديدة بـ "فيس بوك" في 75 دولة
» ماذا فعلت العروس داخل كنيسة في حفل الزفاف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية