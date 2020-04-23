مفتي الجمهورية ينفعل على الهواء عقب اتصال بوزيرة الصحة

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صدى البلد

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أحمد موسى

كورونا

شوقى علام



أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن دفن الإنسان حق من حقوقه على الآخرين، قائلا: "الله أكرم بنى آدم والدفن حق إنساني بصرف النظر عن المعتقدات والدين".

وأضاف "علام"، خلال حواه لبرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسي، أن وزارة الصحة أكدت أنهم يتعاملون مع متوفى كورونا بمعايير علمية وعالمية راقية، لافًتا إلى أن عدوى كورونا لا تنقل من المتوفى سواء كان فى الغسل أو فى الدفن.

وتابع: "تواصلت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتم الحديث عن نقل كورونا من متوفى لـ مواطن عائش وأكدت لي أنه متوفي كورونا لا ينقل العدوي.

وأكمل مفتي الديار المصرية، منفعلا: "الوزيرة وضحت كل حاجة خاصة بفيروس كورونا ونحن نرتكب ذنبا كبيرا إذا تم تأخير المتوفي".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

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