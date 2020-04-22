» حسن شحاتة: كيف تقارنون هذا اللاعب بأبوتريكة؟ ..الماجيكو أفضل في كل شيء

أحمد عادل شعبان
أكد حسن شحاتة - المدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر - أنه لا يصح عقد مقارنة بين عبدالله السعيد ومحمد أبو تريكة .
وقال "شحاتة" في مداخلة مع برنامج "الماتش" : عبدالله السعيد كان مميزًا في بعض الأمور لكن أبو تريكة كان متميزًا في كل شيء .
وأضاف: عبدالله السعيد انضم للمنتخب معي في وجود أبو تريكة لكن لم يظهر بالشكل القوي أو المطلوب.
وأردف: أبو تريكة كان يتميز عن السعيد في كل شيء كبناء الهجمات والتهديف وكل شيء يساعد الفريق لتحقيق الفوز.
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