  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الملك سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة لجميع المسلمين في العالم

ساويرس

ساويرس عن اتهامه بالتضحية بالعمال: لا خليهم قاعدين لحد ما البلد تفلس

ترامب

ترامب يحسم الجدل حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

علام

في حاجة تخص كورونا مكنتش حابب أقولها عشان متخافوش بس لازم تتقال

كورونا

علماء: شيء غير موجود إلا في جسد العرب حماهم من تفشي كورونا

أبو تريكة

نجم الأهلي: سوف أخبركم معلومة لا يعرفها الجميع عن أبو تريكة

كورونا في مصر

الصيام في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.. مستشار المفتي يجيب

حنين

تصريحات نارية لـ عميد آثار القاهرة بشأن فتاة الـ تيك توك

المعتمدية

مأساة جديدة في "المعتمدية" بعد انتهاء العزل من كورونا

حسن شحاتة: كيف تقارنون هذا اللاعب بأبوتريكة؟ ..الماجيكو أفضل في كل شيء

الرياضة

حسن شحاتة
حسن شحاتة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

المستكاوى: "هقطع شرايين إيدي لو لم يحدث هذا الأمر"

ابو تريكة

حسن شحاتة

أكد حسن شحاتة - المدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر - أنه لا يصح عقد مقارنة بين عبدالله السعيد ومحمد أبو تريكة .

وقال "شحاتة" في مداخلة مع برنامج "الماتش" : عبدالله السعيد كان مميزًا في بعض الأمور لكن أبو تريكة كان متميزًا في كل شيء .

وأضاف: عبدالله السعيد انضم للمنتخب معي في وجود أبو تريكة لكن لم يظهر بالشكل القوي أو المطلوب.

وأردف: أبو تريكة كان يتميز عن السعيد في كل شيء كبناء الهجمات والتهديف وكل شيء يساعد الفريق لتحقيق الفوز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حسن شحاتة: كيف تقارنون هذا اللاعب بأبوتريكة؟ ..الماجيكو أفضل في كل شيء
» ظهور أعراض جديدة لمرض كورونا
» نجم الأهلي: الزمالك عرض عليّ شيك على بياض للانتقال له
» قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام
» بريطانيا.. بدء اختبار لقاح كورونا على البشر الخميس
» ماذا قال نشأت الديهي لوالد فتاة الـ تيك توك؟
» ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا يستمر لـ60 يومًا
» تطورات مثيرة بشأن القبض على حنين حسام فتاة الـ تيك توك
» أول تعليق لـ محافظ المنيا بعد إحالته رئيس "البدرمان" للتحقيق
» ارتفاع صادرات مصر لـ50 مليار دولار في 2021‎
» خبير اقتصادي: معدلات النمو في أمريكا ستصل إلى صفر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية