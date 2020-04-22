» تطورات مثيرة بشأن القبض على حنين حسام فتاة الـ تيك توك

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أمرت النيابة العامة بحجز المتهمة حنين حسام وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.
وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ضبط حنين حسام طالبة جامعة القاهرة، لقيامها ببث فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجاري العرض على النيابة المختصة.
كان قد قرر د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة  حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

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