الديهي عن المطالبة بتخفيض أسعار الوقود: "مالناش علاقة"

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البنزين

الوقود

تخفيض

نشات الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم ينتج 105 مليون برميل يوميًا من النفط، دول أوبك تنتج 42 مليون برميل منهم، مشيرًا إلى أن العالم قبل أزمة كورونا كان يستهلك 90 مليون برميل يوميًا، وبعد أزمة كورونا أصبح الاستهلاك 70 مليون برميل يوميًا، أي أن هناك زيادة 25 مليون برميل يوميًا، وهذا أحد أسباب انخفاض أسعار البترول.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن العالم يحكمه 3 بورصات للبترول، ومخازن العالم ممتلئة بالبترول، مشددًا على أن انخفاض أسعار النفط خاص بأمريكا.

وتابع "الديهي"، أن المخازن المصرية ممتلئة بالنفط، وتم تصدير جاز وسولار بعد تنقيته من البترول، لأول مرة نظرًا لقلة الاستهلاك في مصر بعد أزمة كورونا، مستنكرًا مطالب المصريين بتخفيض أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا علاقة بأسعار الوقود في مصر بما حدث في أمريكا، منوهًا أن تأثير ما حدث بأمريكا على مصر يكون بتوقف شركات التنقيب عن البترول في مصر حال هبوط أسعاره.


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