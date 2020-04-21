» الصوم يعالج هذه الأمراض

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متابعات- أمينة عبد العال

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مصر

انسحاب

ممثل

أحمد الشيخ

كوكا

يفصلنا عن الشهر الكريم عدة أيام، والصيام له فوائد روحية وجسدية كثيرة أشار إليها الأطباء العرب والأجانب وذكر في حديث شريف عن النبي صلي الله عليه وسلم "صوموا تصحوا".

ويثبت العلماء كل يوم العديد من الفوائد التي تعود على الإنسان من الصيام، وكان بعضها خاص بالبشرة، فلفتت التقارير الطبية إلى أنه بالامتناع عن تناول الأطعمة الضارة خلال النهار والحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الإفطار فالبشرة تتحسن، ما يعمل على القضاء علي البثور.

وأرجع الخبراء ذلك لأن الصيام يحد من الإفرازات التي تؤدي إلي انسداد المسام وبالتالي نمو البثور، ويخفف من الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية بسبب تحسن العادات الغذائية وانخفاض مستوى بعض الهرمونات التي تحفز حدوث الالتهابات في الجسم عمومًا.

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