لفظ خارج لـ"عدوية ".. والإبراشي يقطع البث

21 أبريل 2020 - 10:41 ص

قطع الإعلامي وائل الإبراشي، الصوت عن المطرب أحمد عدوية، بعد تلفظه بلفظ خارج على الهواء،بسبب انفعاله على إحدى المتواجدات بجانبه، متلفظا بلفظ خارج



وظهر"عدوية"، خلال الفقرة الغنائية التي خصصها البرنامج أمس للاحتفال بعيد شم النسيم، ببرنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على "التليفزيون المصري"، حيث انفعل فجأة علي إحدى المتواجدات بجانبه، قائلا "يلا ، عدي بسرعة، يلعن (... ...)"، وتلفظ بلفظ خارج على الهواء.



تدارك الإعلامي، الموقف وفصل البث المباشر عن الفنان موجها له الشكر على استضافته، وحذفت القناة هذا المقطع من يوتيوب والصفحة الرسمية للقناة على موقع فيس بوك.

