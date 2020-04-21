  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطالبة حنين

مفاجأة صادمة عن فيديو الطالبة حنين

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

أثناء الحظر.. 16 شابا وفتاة يمارسون أعمالا فاضحة في حفل جماعي

وزير التعليم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

ضاحي خلفان: تركتم 6 أشهر.. انتظروا مني ضربة الصيف

الحديدي

الحديدي: الشعب المصري بيسمع الكلام وينفذ المطلوب

زكريا ناصف

زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور

أحمد موسي

موسي:"أنا طالع علشان أقولكم شكرا علي اللي عملتوه"

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبدالله الشريف

إعلامية إماراتية تسخر من تسريبات عبدالله الشريف: صوتي يا انشراح

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد "الأسوأ قادم"

الحياة السياسية

صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"
صحيفة سعودية: ظريف نقل للأسد " الأسوأ القادم"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الغضبان يرد علي نقل متوفي بكورونا بـ"ربع نقل"

#

شركة حافلة الزمالك تفجر مفاجأة مدوية عن الواقعة

#

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

#

نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة

إيران

الاسد

أخبار السعودية

ظريف

عكاظ

أثارت زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى سوريا ولقائه بنظيره السوري وليد المعلم الكثير من التساؤلات حول الزيارة المفاجئة، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

صحيفة عكاظ السعودية سلطت الضوء على زيارة ظريف لسوريا، منوهة بأن الزيارة تهدف إلى إعادة تقييم الوجود الإيراني في سوريا، في ظل الانفراد الروسي بالقرار السياسي والعسكري.

 وعلمت عكاظ من مصادرها أنه يوجد مخاوف إيرانية بالغة من تراجع نفوذها في سورية في ظل التمدد الروسي شمال شرق وغرب البلاد، خاصة بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن زيارة ظريف محاولة من طهران للتأكيد على أهمية العلاقة مع دمشق ووقف الشائعات التي انتشرت أخيرا حول تراجع حرارة العلاقات بينهما.

كما تتزامن الزيارة مع تحركات إيرانية في مدينة إدلب وحشود عسكرية ضخمة طوال الأسبوعين الماضيين.

ويتوقع مراقبون اندلاع عمليات عسكرية بين المليشيا الإيرانية والدفاع الوطني السوري من جهة، والفصائل المدعومة من أنقرة من جهة أخرى، لجر الجيش السوري إلى مواجهة مع الجيش التركي وضرب التفاهم الروسي الإيراني في الشمال، بحسب الصحيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
» وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"
» بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة
» شاهد.. أحدث ظهور لأحمد فتحي على السوشيال ميديا
» زكريا ناصف ينشر صورة تضم 16 من أساطير الأهلي: كسبنا احترام الجمهور
» ضاحي خلفان يتوعد دولا عربية: سوف ندعسهم إلى الأبد
» رد صادم من مذيعة الجزيرة على تسريب صور غير لائقة لها
» فنان شهير يعلن إفلاسه: ملعون أبو المرض
» ترامب: ندرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي
» "كارفور" يعلن إصابة أحد عامليه بفيروس كورونا
» كورونا.. 5 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 177

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية